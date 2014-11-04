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6 آلاف مشجع أكبر من 18 عاما لمباراة مصر وتونس

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6 آلاف مشجع أكبر من 18 عاما لمباراة مصر وتونس 6 آلاف مشجع أكبر من 18 عاما لمباراة مصر وتونس

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم 19 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة مصر أمام تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وتلعب مصر مع تونس في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة، بعد 4 أيام فقط من مواجهة السنغال في القاهرة.

ويحتاج الفراعنة للفوز أولا على السنغال للحفاظ على آمال التأهل لكأس الأمم، قبل خوض مباراة تونس.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن المباراة ستقام على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية أن تم الاتفاق بين وزارتي الرياضة والداخلية على السماح بحضور 6 آلاف مشجع للمباراة.

ويُسمح بحضور من هم أكبر من 18 عاما فقط.

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