اكتشفي قصّة الشعر المناسبة لشكل وجهك

تؤثّر قصّة الشعر على إطلالة المرأة وشخصيّتها. من هنا لا يمكنك التسرّع في تغيير مظهرك، قبل اختيار ما يناسبك. فالقصّة مرتبطة بنوعيّة شعرك وبكيفيّة تسريحه، إضافة إلى عنصر أساسي مهمّ، وهو شكل الوجه. هنا، جمعنا لك نصائح أهمّ خبراء التجميل ومصفّفي الشعر في العالم، مع صور نجمات اتّبعن نصائحهم، لقصّة شعر تلائم شكل وجوههنّ.

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تقسم أشكال الوجوه إلى أربعة: الوجه المبروم، الوجه البيضاوي، الوجه المربّع، وأخيراً الوجه بشكل قلب.

الوجه المبروم:

تعتبر Emma Stone من النجمات اللواتي يتميّزن بوجه مبروم. ومن أكثر القصّات التي تناسبها، هي التدرّج بين الطويل والقصير مع الغرّة الطويلة الجانبيّة، ما يكسر الشكل الدائري للوجه، ويوحي بأنّه أطول. أما اذا كنت لا تحبّين الغرّة، فيمكنك اعتماد قصّة Kate Bosworth المتوسّطة الطول، مع اختلاف مستوى الطبقات، شرط ألا تكون قصيرة، كي لا تسلّط الضوء على الشكل الدائري للوجه. ولصاحبات الوجه المبروم يمكنكنّ رفع شعركنّ على مستوى العين، بشكل ذيل حصان منسدل.

الشعرالقصير يليق بصاحبات الوجه المبروم، لكن بتفاصيل معيّنة، إذ يمكن قصّه على طريقة Renée Zellweger مع بعض التدرّجات التي لا تتخطّى أوّل العنق. أو القصير جدّاً، على غرار Ginnifer Goodwin's



الوجه البيضاوي:

الغرّة العريضة القصيرة مع الشعر الطويل، على غرار Taylor Swiftهي أنسب القصّات للوجه البيضاوي، إذ تعكس هذا التناقض بين اختلاف الطول، ما يخفّف من حديّة الشكل البيضاوي للوجه. ولمحبّات الشعر المجعّد، إنّها التسريحة الأنسب للوجه البيضاوي. لكن الشعر القصير لا يليق بصاحبات الوجه البيضاوي، إلا إذا كان بمستوى الكتفين، على غرار Carrie Underwood' أو قصير جدّاً مع غرة طويلة تغطّي كامل الجبين، على شكل القصّة التي اعتمدتها Rihanna



الوجه المربّع:

ابتعدي عن التسريحات المنسدلة، واعتمدي الشكل الطبيعي مع بعض التموّجات الناعمة، حتى في الشعر القصير. يمكنك متابعة صور Keira Knightley و Rachel McAdams لقصّات الشعر القصير المناسبة للوجه المربّع. أما بالنسبة للشعر الطويل، فيفضّل الابتعاد عن الغرّة واعتماد التسريحة النصفيّة، على غرار Megan Fox و Demi Moore



الوجه بشكل قلب:

هذا الشكل من الوجوه يتّسم بخطوط عديدة، تقسم الوجه إلى عدّة أقسام. للتخلّص من هذه الأشكال، عليك اعتماد الشعر القصير مع تسريحة مموّجة وكثيفة، على طريقة Zoe Saldana. أو الشعر المتوسّط الطول المنسدل على الوجه بشكل تموّجات ناعمة، على غرار Jessica Biel.

اكتشفي شكل وجهك، واختاري القصّة والتسريحة المناسبة لك، على طريقة النجمات.

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