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العنبر والصندل لليلة من الاسترخاء الرائع

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العنبر والصندل لليلة من الاسترخاء الرائع العنبر والصندل لليلة من الاسترخاء الرائع

الثلاثاء 04-11-2014 17:49

ما رأيك في الحصول على ليلة من الاسترخاء والهدوء بعد يوم ممل وطويل؟
احلمي بنوم هادئ واسترخاء ممتع بعد قضاء بعض الأوقات المتعبة من خلال هذه الطريقة،

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وكل ما عليك فعله هو أن تتوجهي إلى أحد محلات الأعشاب الطبيعية والعطارة لتحصلي على هذه المكونات:
1.زهرة البرتقال
2.نبات المنغولية
3.ماء الورد
4.ليمون
5.زهرة اليوسف
6.العنبر
7.الصندل
الطريقة:
1.قومي بمزج المكونات معاً وضعيها في زجاجة.
2.استلقي في حمام دافئ مملوء بالماء ونصف المزيج الذي قمتِ بإعداده.
3.انهي حمامك وجففي جسمك جيداً استعداداً لمرحلة التدليك، ولا تنسي أن تحملي أحد الكراسي الصغيرة معك إلى دورة المياه لتجلسي عليه أثناء التدليك.
4.ابدئي بتدليك جسمك باستخدام زيت اللوز بحركات بطيئة حتى تشعري بارتخاء عضلات جسمك بالكامل.
5.ارتدي أحد الملابس القطنية المريحة ثم توجهي إلى سريرك.
6.ضعي باقي المزيج الذي قمت بإعداده في زجاجة بها بخاخ لكي ترشيه على وسادتك.
7.والآن يمكنك أن تنعمي بحالة من الاسترخاء الرائع وسط هالة من الروائح العطرية الجذابة والمهدئة للأعصاب، وذلك لتتخلصي من عناء يومك بكل ما فيه من توتر وأرق.

 

 

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