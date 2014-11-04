9 شركات مصرية تبدأ العمل فى إنشاء 2664 وحدة سكنية بالجيزة

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن 9 شركات مقاولات وطنية بدأت العمل فى مشروع إنشاء 2664 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع الإسكان الإجتماعى بقرية جرزا بالعياط ضمن المشروع القومى لإنشاء مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية الذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق .

وقال المحافظ فى تصريحات له اليوم الثلاثاء إنه تم تسليم الموقع للشركات منذ شهرين ويجرى حالياً أعمال الحفر والإحلال والخرسانة العادية والمسلحة ومن المتوقع أن ينتهى المشروع خلال عام وتقام هذه المرحلة على مساحة 65 فدان .

وأضاف أن إجمالى الوحدات بالمشروع تبلغ 5000 وحدة سكنية يتم تنفيذها على مرحلتين ويقام على مساحة 100 فدان لإنشاء 111 عمارة سكنية بمسطح 355 م2 بكل عمارة بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه .

ولفت المحافظ أن كل عمارة تتكون مع 4 وحدات بكل دور بمساحة 90 م2نموذج 3 غرف وصالة لكل وحدة سكنية بخلاف 30 وحدة إدارية ومسطحات تجارية بالمشروع تقدر بـ 4800 م مسطح .

من ناحية أخرى قال المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان إن نسبة الإنجاز فى مشروع الإسكان الذى تنفذه القوات المسلحة كهدية لشباب الجيزة لتوفير شقق سكنية لهم بأول طريق الفيوم بلغت 75 % لإنشاء 13 ألف وثمانية وحدة سكنية على مساحة 220 فدان ويضم المشروع 542 عمارة سكنية بمسطح 355 ملكل عمارة .