محامي “عاطف عبيد” يقدم للمحكمة شهادة وفاه موكله

تقدم المحامي حسانين عبيد، بأصل شهادة وفاة موكله رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عاطف عبيد، إلى هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تنظر قضية إتهامه وأخرين بمحمية “أرض البياضية”، وطالب باسقاط الدعوى الجنائية ضده، بإنقضاء الدعوى للوفاه.

واستمعت المحكمة منذ قليل لخمس شهود إثبات في القضية من قيادات وزارة الزراعة، وأعضاء اللجنة العليا لتثمين الأراضي بالوزارة.

وكانت هيئة المحكمة، المنعقدة بدار القضاء العالي، أودعت وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، قفص الإتهام، لبدء إجراءات إعادة محاكمته، ومدير الشئون القانونية بوزارة الزراعة أحمد عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، دون حضور رفيقه في قضية محمية “أرض البياضية”، رئيس الوزراء الراحل، عاطف عبيد.

كما غاب عن جلسة اليوم محامي “والي”، الدكتور نعمان جمعة، الذي وافته المنيه منذ أسبوع، أثناء تلقيه العلاج بالخارج.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلا من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع “محمية أرض البياضية” بسعر زهيد، واعتبارها مالا خاصا.

تعتبر المحمية حقا أصيلا للدولة وملكا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، الذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون.