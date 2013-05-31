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"العربية لحقوق الإنسان" تستقبل فريق التحقيق الليبي في اختطاف منصور الكيخيا

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"العربية لحقوق الإنسان" تستقبل فريق التحقيق الليبي في اختطاف منصور الكيخيا "العربية لحقوق الإنسان" تستقبل فريق التحقيق الليبي في اختطاف منصور الكيخيا

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

بدأ الاستماع لشهادات عدد من أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وقياداتها في حادث اختفاء منصور الكيخيا أحد المؤسسين للمنظمة، وعضو مجلس الأمناء السابق، والذي اختطف بالقاهرة في 11 ديسمبر عام 1993، عقب اختتام اجتماع للمنظمة.

واستقبل علاء شلبى الأمين العام للمنظمة، فريق التحقيق الليبي الذي وصل القاهرة أمس برئاسة محمود اليسير من النيابة العامة في ليبيا، حيث قدم شلبي شرحا تفصيليا حول تاريخ القضية والجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين لمعرفة الحقائق المتعلقة باختطاف الكيخيا، وعزم المنظمة على مواصلة جهودها لحين كشف كامل الحقائق ومعاقبة المتورطين.

واستمع فريق التحقيق لشهادة عدد من أعضاء المنظمة، وأمينها العام السابق محسن عوض وقت وقوع الجريمة، وكذلك لشهادة محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة وأمينها العام الأسبق، والذي عاصر مختلف وقائع القضية.

وسوف يواصل فريق العمل الليبي تحقيقاته في الواقعة، بالتعاون مع النيابة العامة المصرية.

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