رئيس جامعة الفيوم يستقبل الطلاب الجدد بكلية الآثار

شهد الدكتور خالد اسماعيل حمزه رئيس جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى الذى ينظمه اتحاد طلاب كلية اّلأثار بالتعاون مع أسرتى الفراعنة ورسالة بالكلية وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4/11/2014 بحضور كل من الدكتور عاطف منصور عميد كلية الأثار والدكتور جمال محجوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

فى بداية كلمته قدم رئيس الجامعة الشكر لأسرة الكلية لدعوته لحضور حفل استقبال الطلاب بالكلية واعتبر أن طلاب الفرقة الأولى أصبحوا من أبناء جامعة الفيوم وأشار الى أن كلية الأثار بجامعة الفيوم تعتبر واحدة من كليات الأثار الثلاث المتميزة على مستوى الجامعات المصرية وأضاف أن الجامعة تقدم لهم يد العون والمساعدة لمواجهة أى مشكلة قد تواجههم خلال دراستهم الجامعية وحتى حصولهم على شهادة التخرج وأكد على أن الطالب لابد أن يأخذ المعلومة من مصدر موثوق به وليس من أى أحد , كما شدد على الالتزام باللوائح والقوانين الجامعية وطمأن الطلاب الجدد بأن ما يحدث فى جامعة الفيوم و الجامعات المصرية حاليا ما هو الا زوبعة فى فنجان ولن يستمر كثيرا وقدم بعض النصائح للطلاب بالاستفادة الكاملة من الدراسة بالكلية حتى يكونوا مؤهلين لخوض تجارب ناجحة فى حياتهم العملية .

وأبدي الدكتور عاطف منصور اعجابه بآداء الطلاب التعليمى فى بداية العام الجامعى الجديد ومواظبتهم على حضور المحاضرات بانتظام وأوضح أن جميع العاملين بالكلية بداية من العميد وحتى أصغر عامل يعملون كأسرة واحدة مترابطة ومتعاونه مع بعضها البعض لتقديم الخدمة المتميزة لطلاب الكلية وتوفير المناخ الملائم وكافة التسهيلات لهم ليكونوا قادرين على استيعاب المواد العلمية المقدمة لهم , كما حذر الطلاب من تجاوز التعليمات المنصوص عليها بالكلية وقال أن الطالب يأتى الجامعة للحصول على العلم والمعرفة وليس لأى سبب اخر .