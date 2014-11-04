بالصور .. وزير الاثار يختتم زيارتة لسوهاج ويكرم المواطن صاحب اكتشاف “بابيدوس‎”

اختتم الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار زيارتة لمحافظة سوهاج و التى خصصها لبحث معوقات استكمال مشاريع التطويربعدد من المناطق الاثرية على الطبيعة حيث بدا جولته بالمنطقة الاثرية بعرابة أبيدوس بالبلينا جنوب سوهاج و تفقد الوزير ومرافقيه منطقة أم الجعاف التي تحوي المقابر لملوك الأسرة الأولي وبعض مقابر للاسرة الثانية والتي أنهت البعثة الألمانية أعمالها بها من حفائر وترميم وصيانة ومن المنتظر أفتتاح واحدة منها قريباً.

وتفقد الوزير ومرافقوه مبني الأوزوريون حيث مشروع المياه الجوفيه الجاري تنفيذه تحت إشراف المجلس الأعلي للاثار ، وزار الوزير معبدي سيتى الاول ورمسيس الثاني، وتفقد الكشف الآثري الحديث التي يرجع إلى عصر الدولة الوسطي وهي عبارة عن مقصوره للملك مونتو حوتب والتي تم الكشف عنها مؤخراً وجاري إستكمال أعمال الكشف بالمنطقة وقدم الوزير الشكر والتحية للمواطن عبد العزيز محمود الذى اكتشف الاثر وقام بالابلاغ .

وناقش الوزير أسباب تعثر إستكمال مشروع التطوير الجاري تنفيذه بمنطقة العرابة والذى بدا منذ عام 2009 مع مهندسي قطاع المشروعات علي الطبيعة مع الشركة المنفذة، ووعد ببحث سبل توفير إعتمادات مالية لاستكمال المشروع.

كما تفقد الوزير ومرافقوة المنطقة الاثرية باخميم ومنطقة الميريت امون الاثرية وبقايا تمثال رمسيس الثانى وتفقد منطقة جبانة المسلمين الاثرية باخميم وقال الوزير ان سوهاج تحتل المرتبة الثانية او الثالثة على مستوى الجمهورية فيما تمتلكة من اثار تعبر عن مختلف الحقب التاريخية مشيرا الى ان سوهاج الان فى بؤرة الحدث واهتمام وزارة الاثار رافضاً فكرة تهميش المنظومة الاثرية بسوهاج مشيراً الى ان هناك خطه طموحه للوزارة لضم مناطق اثرية جديده للخريطة السياحية فى عدة محافظات على راسها محافظة سوهاج والعمل على اعادة توزيع العاملين للحفاظ على تلك المناطق ولتحقيق كسب يعود على تنمية المناطق الاثرية الجديدة.

واشار الوزير الى ان الوزارة انتهت من منظومة الستائر الامنية الالكترونية ومنظومة المراقبة بالكاميرات لعدد كبير من المناطق الاثرية والسياحية على رأسها البر الغربي ووادى الملوك ومعبد هابو وجاري العمل على توفير تلك المنظومة بمختلف المعابد الاثرية.

وانهى الوزير الجولة بزيارة متحف سوهاج المقام على النيل والذى بدا بة العمل منذ الثمانينيات ولم يتم انجاز سوى 60% من الاعمال الانشائية و الاثرية المقررة على الرغم من توفير 3000 قطعة اثرية للعرض بالمتحف الذى توقف بة العمل منذ عام 2007 حتى الان بسبب التعثرات المالية حيث وعد الوزير بانخاذ اجراءات حاسمة للانتهاء من المتحف وذلك ضمن سياسة الوزارة بانشاء متحف قومى لكل محافظة مشيدا بالموقع المتميز للمتحف وما يمثلة من نقلة حضارية للمحافظة

ومن جانبة قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ان المحافظة تبارك كل مشروعات التطوير الخاصة بالمنظومة الاثرية بالمحافظة، مشيرا الى التعاون والتنسيق مع الوزارة فى حل مشكلة العشوائيات والتعديات على حرم المنطقة الاثرية مؤكدا على اتخاذ عدة اجراءات فى هذا الصدد بالتنسيق مع وزارة الاثار.

وقال عتيق ان هناك اجراءات اخرى لمنع الدفن بجبانات اخميم القديمة تمهيدا للبدء فى اعمال التنقب والحفاير وناشد مواطتى المحافظة بضرورة التعاون والتكاتف للانتهاء من منظومة التنمية الاثرية بالمحافظة لوضع سوهاج فى المكانة اللائقة بها سياحيا و اثريا.