بالفيديو.. ضبط 340 طربة حشيش بقسم شرطة سيدي جابر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر المعينون بخدمة القول الأمني ” من ضبط كل من محمد لطفي محمد أحمد سن 38 سائق مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، وطارق عبد المولي عبدالرحمن عبد القادر سن 40 جزار مقيم دائرة قسم محرم بك، وبحوزتهما عدد ” 340 ” طربه لمخدر الحشيش ” تزن حوالي 80 كيلو جرام ” ومبلغ 5230 جنيهاً أثناء استقلالهما سيارة ” أجرة – قيادة الأول ” حال تواجدهما أمام مدخل حدائق أنطونيادس – سموحه دائرة القسم و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وان المبلغ المالي حصيلة الاتجار فيها واستخدام السيارة في عملية الترويج .

يأتي ذلك فى إطـار جهـود المديرية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وفي ضوء توجيهات اللواء امين عز الدين مساعد الوزير مدير امن الاسكندرية بتكثيف المرورات الأمنية و توسيع دائرة الاشتباه الجنائى بأنحاء المدينة.

وجار العرض علي النيابة المختصة.

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