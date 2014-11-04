أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. ضبط 340 طربة حشيش بقسم شرطة سيدي جابر

Google+ Print
بالفيديو.. ضبط 340 طربة حشيش بقسم شرطة سيدي جابر بالفيديو.. ضبط 340 طربة حشيش بقسم شرطة سيدي جابر

 

حشيش- أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر المعينون بخدمة القول الأمني ” من ضبط كل من محمد لطفي محمد أحمد سن 38 سائق مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، وطارق عبد المولي عبدالرحمن عبد القادر سن 40 جزار مقيم دائرة قسم محرم بك، وبحوزتهما عدد ” 340 ” طربه لمخدر الحشيش ” تزن حوالي 80 كيلو جرام ” ومبلغ 5230 جنيهاً أثناء استقلالهما سيارة ” أجرة – قيادة الأول ” حال تواجدهما أمام مدخل حدائق أنطونيادس – سموحه دائرة القسم و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وان المبلغ المالي حصيلة الاتجار فيها واستخدام السيارة في عملية الترويج .

يأتي ذلك فى إطـار جهـود المديرية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وفي ضوء توجيهات اللواء امين عز الدين مساعد الوزير مدير امن الاسكندرية بتكثيف المرورات الأمنية و توسيع دائرة الاشتباه الجنائى بأنحاء المدينة.

وجار العرض علي النيابة المختصة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات