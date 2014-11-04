القبض على مسئول بإدارة أملاك الدولة من ديوان عام محافظة أسيوط

ألقت الرقابة الادارية القبض على مسئول بإدارة أملاك الدولة بمحافظة أسيوط وذلك من داخل مبنى ديوان عام المحافظة.

> وكانت عدة بلاغات قد تقدم بها عدد من المواطنين الى الرقابة الادارية وحول قيام موظف كبير بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بالحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل اجراءات غير قانونية للاستيلاء على الاراضي ، وقامت الرقابة الادارية بمراقبته وقبضت عليه .