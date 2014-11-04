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رئيس أكاديمية البحث العلمى: إطلاق موسوعة علمية للنباتات الطبية والعطرية بمصر

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رئيس أكاديمية البحث العلمى: إطلاق موسوعة علمية للنباتات الطبية والعطرية بمصر رئيس أكاديمية البحث العلمى: إطلاق موسوعة علمية للنباتات الطبية والعطرية بمصر

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الأكاديمية ستطلق الفترة القادمة حملة قومية لاستغلال النباتات الطبية والعطرية في ، خاصة وأن هناك جهات عديدة تعمل في هذا المجال مثل الجامعات والمراكز البحثية وماهو تابع لوزارتى الصناعة والزراعة,مشيرا إلى أنه سيتم التعاون والتنسيق مع كافة تلك الجهات لتحقيق الأهداف المحددة من الحملة.

وقال صقر خلال افتتاحه أعمال ورشة عمل حول “النباتات الطبية والعطرية في مصر”،والتي نظمتها الأكاديمية اليوم إن من أهم أهداف الحملة توثيق وإحصاء النباتات والعائلات الطبية في موسوعة علمية طبية نباتية كبيرة، مشيرا إلى أن حقوق الملكية الفكرية لا تحمي الأصول الوراثية وهي ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وأضاف أن الحملة تهدف أيضا إلى حسن استغلال النباتات اقتصاديا والاستفادة من الجهود الموجودة وتوسيعها لتشمل مئات الأصناف التي يجب العمل على زيادتها وزراعتها وحصادها وتجفيفها وحفظها ونقلها بأساليب علمية موثوقة تضمن تسويقها بصورة مثمرة إلى جانب إنتاج الخامات الطبية من النباتات المصرية.

شارك فى الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين من أقسام النباتات الطبية والعطرية بمختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية والشركات العاملة في هذا المجال.

أ ش أ

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