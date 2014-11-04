«بي بي سي»: اتهام جنديين ليبيين بـ«اغتصاب» رجل في قاعدة عسكرية بريطانية

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، القبض على 2 من المتدربين العسكريين الليبيين في بريطانيا، لاتهامهما بالتورط في اغتصاب رجل، وارتكاب عدة سلسلة من «الاعتداءات الجنسية»، وتهم سرقة ممتلكات وإهانة ضابط شرطة بريطاني في مدينة كامبريدج البريطانية.

وذكرت الهيئة أن تم توجيه تهم الاغتصاب إلى الجنديين الليبيين، «مختار. ع»، 33 عاما، و«إبراهيم. أ»، 20 عاما، وبالفعل اعترفا بجريمتهما، الأسبوع الماضي، أمام محكمة «كامبريدج»، ومن المقرر أن يصدر الحكم، الثلاثاء.

ونقلت «بي بي سي» عن شرطة مقاطعة كامبريدج شاير قولها إن واقعة الاغتصاب حدثت، الأحد 26 أكتوبر.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توجيه 3 تهم اغتصاب لجندي ليبي آخر يدعى، «خ. ع»، لكن لم يحدد موعد مثوله أمام المحكمة حتى الآن.

وأوضحت «بي بي سي» أن الجنود الـ3 يخضعون للتدريب الجاري بقاعدة «باسينجبورن» العسكرية، ومعهم جنديان آخر.

ووفقا للهيئة، وصل أكثر من 300 جندي ليبي إلى القاعدة في يونيو الماضي، لبدء تدريب مدته 24 أسبوعًا على مهارات المشاة والقيادة.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية أنها قدمت موعد انتهاء التدريب العسكري للجنود الليبيين، مضيفة أنها ستعيد النظر في استقدام مجموعات أخرى للتدريب، على خلفية اتهام متدربين ليبيين بوقائع اغتصاب وتحرش وسرقة، حسبما ذكرت «بي بي سي».