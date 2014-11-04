تجديد حبس 28 إخوانياً لإتهامهم بحرق مركز البدرشين

أمرت غرفة المشورة، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء بتجديد حبس 28 متهماً ينتمى غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين، 45 يوماً آخرين، على ذمة إتهامهم بإضرام النيران فى مركز شرطة البدرشين والوحدة المحلية بالمدينة، عقب فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى الرابع عشر من أغسطس قبل الماضى.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين إحتياطياً على ذمة التحقيقات، فى ضوء الإتهامات المنسوبة إليهم، بإتلاف ممتلكات عامة مملوكة للدولة، والتعدى على منشأة عامة، بقصد إشاعة الفوضى، على خلفية أحداث الشغب التى اندعلت فى أعقاب فض إعتصام رابعة والنهضة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بمهاجمة مركز شرطة البدرشين والتعدى على قواته وإضرام النيران فى بعض الغرف التابعة له، وأشارت إلى تورط المتهمين فى أحداث العنف تلبية لمخطط إرهابى يهدف لتكدير الأمن العام والوحدة الوطنية بالبلاد.