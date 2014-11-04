أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجزائر تشارك فى اجتماع الدول المشاركة فى حفظ الأمن مع مينوسما

Google+ Print
الجزائر تشارك فى اجتماع الدول المشاركة فى حفظ الأمن مع مينوسما الجزائر تشارك فى اجتماع الدول المشاركة فى حفظ الأمن مع مينوسما

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

تشارك الجزائر ممثلة في الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي  بصفة مراقب  في اجتماع وزارات الشؤون الخارجية ووزارات الدفاع للبلدان الأفريقية المدعمة لبعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما بقوات حفظ الأمن بهدف تقييم الوضع السائد في شمال مالي.

وأفاد بيان لوزارة الشئون الخارجية اليوم الثلاثاء بأن هذا الاجتماع الذي تستضيفه نيامي غدا /الأربعاء/ سيضم ممثلين عن البلدان الأفريقية المدعمة لمينوسما والأعضاء الدائمين الخمسة فى مجلس الأمن الدولى بصفة مراقبين.

وأضاف البيان أنه تم استدعاء بلدان غير أفريقية أخرى مدعمة للمينوسما بفرق حفظ الأمن وكذلك الجزائر وموريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي لحضور هذا الاجتماع بصفة مراقبين.

وأوضح البيان أن المشاركين سيعكفون بهذه المناسبة على تقييم الوضع فى شمال مالى ودراسة شروط انتشار فرق المينوسما بهدف صياغة توصيات بالنظر للوضع الأمنى السائد بالمنطقة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا