الجزائر تشارك فى اجتماع الدول المشاركة فى حفظ الأمن مع مينوسما

تشارك الجزائر ممثلة في الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي بصفة مراقب في اجتماع وزارات الشؤون الخارجية ووزارات الدفاع للبلدان الأفريقية المدعمة لبعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما بقوات حفظ الأمن بهدف تقييم الوضع السائد في شمال مالي.

وأفاد بيان لوزارة الشئون الخارجية اليوم الثلاثاء بأن هذا الاجتماع الذي تستضيفه نيامي غدا /الأربعاء/ سيضم ممثلين عن البلدان الأفريقية المدعمة لمينوسما والأعضاء الدائمين الخمسة فى مجلس الأمن الدولى بصفة مراقبين.

وأضاف البيان أنه تم استدعاء بلدان غير أفريقية أخرى مدعمة للمينوسما بفرق حفظ الأمن وكذلك الجزائر وموريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي لحضور هذا الاجتماع بصفة مراقبين.

وأوضح البيان أن المشاركين سيعكفون بهذه المناسبة على تقييم الوضع فى شمال مالى ودراسة شروط انتشار فرق المينوسما بهدف صياغة توصيات بالنظر للوضع الأمنى السائد بالمنطقة”.

أ ش أ