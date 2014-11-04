وزير الآثار: خطة طموحة لضم مناطق أثرية جديدة للخريطة السياحية في عدة محافظات

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار خلال الجولة بالمنطقة الاثرية بأخميم ان سوهاج الأن فى بؤرة الحدث في اهتمام وزارة الآثار، رافضاً فكرة تهميش المنظومة الأثرية بسوهاج، مشيراً إلى ان هناك خطة طموحة للوزارة لضم مناطق أثرية جديده للخريطة السياحية فى عدة محافظات على رأسها محافظة سوهاج والعمل على إعادة توزيع العاملين للحفاظ على تلك المناطق ولتحقيق كسب يعود على تنمية المناطق الأثرية الجديدة.

وأشار الوزير إلى تعافى الوضع الأمني خاصة بالمناطق الأثرية على الرغم ما تعانيه الوزارة من قلة أعداد أفراد الحراسة المخصصة للمناطق الأثرية، موضحا انه فى هذا الصدد تمكنت مباحث الاثار بالتنسيق مع الوزارة من ضبط 75 قضية كبرى خلال الـثلاثة أشهر الماضية.

وأكد الوزير ان الوزارة انتهت من منظومة الستائر الأمنية الإلكترونية ومنظومة المراقبة بالكاميرات لعدد كبير من المناطق الأثرية والسياحية على رأسها البر الغربي ووادى الملوك ومعبد هابو وجاري العمل على توفير تلك المنظومة بمختلف المعابد الأثرية.

كما توجه الوزير ومرافقيه لتفقد متحف سوهاج القومي للوقوف على أهم معوقات العمل به فى اخر محطاته خلال الجولة لمحافظة سوهاج.