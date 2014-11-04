بالصور.. ضبط شبكة دعارة أوكرانية بفندق شهير بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بأشراف اللواء مجدى موسى مدير الأدارة العامة للأدب والنشاط الخارجى في الإيقاع بشبكة دعارة أواكرانية تقودها احدى السيدات بأواكرنيا داخل فندق شهير بالقاهرة بعد استقطابها الرجال والنساء من راغبي المتعة الحرام مقابل الأموال عبر الإنترنت .

وضبط محاسب وفتاتين أوكرانيتين، وأعترف المتهمون بإرتكابهم الجريمة وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم سيد عبد الغفار بالإدارة العامة لحماية الأدب تفيد قيام شبكة أوكرانية تابعة لسيدة تقيم بدولة أوكرانيا باستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر موقع بالإنترنت مقابل أموال باهظة .

أخطر اللواء حسن عباس نائب مدير الإدارة العامة بالواقعة وكلف رجال الإدارة بإجراء التحريات وسرعة ضبطهن .

توصلت تحريات العقيداء تامر سمير رئيس قسم مكافحة الاتجار فى البشر إلى صحة المعلومات، وتبين أن الشبكة تقودها سيدة أوكرانية تقوم باستقطاب الأثرياء الى الفنادق الشهيرة وتقوم بتقديم الفتيات لهم مقابل الفين جنيه فى الساعة الواحدة.

وأعد العقيدين عمرو بدر الدين وشريف الهامى خطة لضبط المتهمات ، وتم مداهمة الفندق وألقى القبض على فتاتين فى وضع تلبس مع محاسب قانونى .

وقام العقيدين سيد السماحي وأحمد عيد بتفتيش الغرفة وعثر بداخله على7 الاف جنيه مصرى 3 آلاف دولار و3 آلاف يورو وعملات أجنبية أخرى وعدد كبير من الواقئ الذكرى.