بالصور .. محافظ أسيوط: “انتهى مسمى القرى الأكثر فقراً”

أكد اللوء ابراهيم حماد محافظ اسيوط ان الدولة تعنى ما وعدت به وان وقت الافعال قد جاء وعهد الاقوال قد ولى إلى غير رجعة واصبح المواطن المصرى فى اولوية الدولة وتحسين الخدمات هو الهم الاول والشغل الشاغل لها جاء ذلك خلال تفقده لعدد من القرى الاكثر فقرا التى يتم تطويرها بالمحافظة بتمويل أكثر من 200 مليون جنيه فى 10 قرى تم اختيارها طبقا لمعايير محددة اهمها زيادة مستوى الفقر فيها.

وقال المحافظ ان مسمى ” القرى الاكثر فقرا ” قد انتهى تماما ولن يعود مرة اخرى خاصة لقرى الصعيد الذى عانى طويلا من الفقر والجهل والمرض مشيرا ان الدولة بكل اجهزتها تعمل على قدم وساق ولم يعد هناك وقت للراحة او التهاون او التقصير لخدمة المواطن.

زار المحافظ يرافقه وفد من الاعلاميين ومراسلى القنوات الفضائية المصرية وجميع التنفيذيين بالمحافظة قرى مركز ابوتيج الذى تبلغ قيمة التطوير فى قراه الثلاثة ” الاكثر فقرا”" بنى سميع والزيرة والاقادمة “ ويتم تطويرهم فى المرحلة الاولى حيث يصل إجمالى التطوير فيها حوالى 90 مليون جنيه حيث بدأت الزيارة بتفقد محطة صرف صحى قرية ” بنى سميع ” .

وقال محافظ أسيوط ان مشروع الصرف الصحى الجاري العمل به في هذه المنطقة تعدت ميزانيته 75 مليون جنيه منها 20 مليون جنيه لانشاء محطة رفع الزيرة و18 مليون لمحطة الرفع بقرية بنى سميع و30مليون لمحطة رفع الاقادمة بالاضافة الى اعتماد 3 مليون جنيه للانتهاء من اعمال توصيل الكهرباء.

وأوضح المحافظ ان مشروع الصرف الصحي القائم بمركز ابوتيج و الاعمال الجارية في معظم القرى سوف تغطي المركز بجميع نواحيه مشيرا إلى ان العمل جاري بمحطة رفع صرف صحى الاقادمة والتى تبلغ قوتها 170 لتر / الثانية وتخدم أكثر من 50 الف نسمة بـ 3 قرى بتكلفة تعدت 30 مليون جنيه مشيراً إلى انه تم التنسيق مع هيئة الانتاج الحربى لتركيب عدد 150كشاف يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة قدرها مليون و650 الف جنيه.

وأشارمحمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى انه تم تنفيذ 70% من عمليات الرصف التي تقوم بها محافظة أسيوط وتخدم اكثر من 7 قرى بطول 20 كم من المقرر ان يتم الانتهاء من اعمال الرصف فى اوئل نوقمير 2014 لافتا إلى انه قرر منذ بداية العمل في رصف هذه الطرق دعم مشروع الرصف بمبلغ 10 مليون جنيه لشراء عدد كبير من سيارات ومعدات الرصف وتطوير تحديث المعدات والقلابات.

كما تفقد المحافظ ومرافقيه قناطر اسيوط الجديدة والذى يهدف إلى تحسين الري في 5 محافظات ( أسيوط – المنيا – بنى سويف- الفيوم- الجيزة) ويساهم في زراعة نحو 1.65 مليون فدان بإقليم مصر الوسطى أي بما يعادل 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر .وتوليد32ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات و300 فرصة عمل دائمة ، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4 مليارات جنيه ومن المقرر الانتهاء منه فى 2017.

و قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن ان المشروع يعد بمثابة سد عالي جديد لمصر وان المحافظة تبذل كافة الجهود وتوفر كافة الامكانيات لانجاز مشروع القناطر الجديدة والذي سوف يكون له مردود كبير على المحافظة خاصة في الري وتوفير الكهرباء لافتاً إلى تنفيذ مشروعات سياحية ضخمة على القناطر القديمة والجزيزة الملاصقة للقناطر الجديدة. ثم توجه المحافظ والوفد المرافق لزيارة عمارات الاسكان الاجتماعى الجاري العمل في إنشاء عدد 140عمارة سكنية منها بعدد 3360وحدة سكنية (كمرحلة أولى) بناحية اسكندرية التحرير بمركز أسيوط بتكلفة قدرها حوالي 462 مليون جنيه ، وسيتم الإنتهاء منها خلال منتصف عام 2015.

وتفقد الوفد القرى المطورة فى مركز القوصية والتى تتعدى تكلفة تطويرها 75 مليون جنيه حيث بدأ بمحطة صرف منشأة خشبة بمركز القوصية بتكلفة 10 مليون جنية. وكوبري منشية خشبة بمركز القوصية بتكلفة 100 ألف جنية ، وتطوير مدرسة منشأة خشبة بمركز القوصية 600 ألف جنية.

وتوجه المحافظ ومرافققوه فى نهاية الجولة لزيارة تمثال الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بوسط مدينة اسيوط ، وقال المحافظ أن جمال عبدالناصر يعد رمز من رموز الحركة الوطنية ومفجر ثورة 23 يوليو 1952 التي فتحت الباب أمام كل ثورات التحرير العربية والعالمية مشيراً إلى أن عبدالناصر سيبقى خالداً في أذهان وقلوب جميع المصريين وخاصة شعب أسيوط لما قدمه لمصر ومواطنيها معطياً الفرصة للجميع لافرق بين غني وفقير وكل المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات محققاً العدالة الاجتماعية.