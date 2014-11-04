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محافظ المنيا يوقف معلمان بإدارة مطاي لإحداثهما الفوضى بالحديث في أمور سياسية

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محافظ المنيا يوقف معلمان بإدارة مطاي لإحداثهما الفوضى بالحديث في أمور سياسية محافظ المنيا يوقف معلمان بإدارة مطاي لإحداثهما الفوضى بالحديث في أمور سياسية

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إيقاف معلمان بإدارة مطاي التعليمية لمدة شهر عن العمل ، وتحويلهما للشئون القانونية للتحقيق معهما ، بسبب التحدث في الموضوعات السياسية وإثارة الفوضى والبلبلة بين العاملين.

يأتي قرار المحافظ عقب رفض معلم التربية الرياضية بإحدى مدارس مطاي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ،مدعيا في حديثه “بأنهم ليسوا شهداء” مما أدى إلى إحداث نوع من الفوضى في طابور الصباح وبين العاملين بالمدرسة، كما تحدث أخصائي المسرح بإحدى مدارس مطاي عن شهيد القوات المسلحة ابن قريته بقوله أنه قتيل وليس بشهيد وأن كل من يقتل بالجيش فهو قتيل .

من جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم أن المعلمان خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ،الخاصة بتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم التحدث في أية أمور تتعلق بالسياسة داخل المؤسسات التعليمية،مشيرا إلى أن سلوك هذان المعلمان خارج عن كل الأعراف ، فضلا عن عدم الولاء والانتماء للوطن وتخليد روح الشهداء الذين يدافعون عن الوطن بأرواحهم.

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