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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم معدات صيد وصقرين محظور صيدهما بكمين شمال الغردقة

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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم معدات صيد وصقرين محظور صيدهما بكمين شمال الغردقة ضبط 4 أشخاص بحوزتهم معدات صيد وصقرين محظور صيدهما بكمين شمال الغردقة

أرشيفية

تمكنت شرطة البيئة بالبحر الأحمر برئاسة الرائد محمد ايوب بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر من القاء القبض على 4 من صائدي الصقور المصرية، أثناء مغادرتهم مدينة الغردقة، وبحوزتهم 2 من الصقور المحظور صيدها.

تم ضبط المتهمين أثناء تفتيش احدى السيارات الواقفة على الكمين، وبتفتيشها عثر على اثنين من الصقور المحظور بيعها أو تداولها أوعرضها.

وتم التحفظ على الصقور والإتصال بمحميات البحر الاحمر التى انتقلت فور تلقي البلاغ إلى موقع المخالفة، وحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس نيابة الغردقةالتحقيق في الواقعة.

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