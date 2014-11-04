240 مليون دولار استثمارات جديدة لشركة بي بي مصر لتوسع أنشطتها الاستكشافية

أعلنت اليوم شركة بي بي مصر فوزها بمنطقتين جديدين للبحث والاستكشاف فى المزايدة العالمية التى طرحتها مؤخراً الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لعام 2013. والجدير بالذكر أن شركة بي بي مصر مع شركائها سوف تقوم باستثمار 240 مليون دولار في خلال مراحل المشروع المختلفة.

المنطقة 3 –شمال المطرية، يعتبر أول مشاركة لشركة بي بي في أعمال الاستكشاف البرية. وتقع المنطقة في الجزء الشمالي الشرقي من أراضي دلتا النيل، على مسافة 57 كيلومتر تقريبا غرب مدينة بورسعيد. وستقوم شركة بي بي بتشغيل منطقة شمال المطرية بحصة 50٪ وبشراكة شركة دانا جاس التى تمتلك 50% من الحصة التشغيلية.

المنطقة 8 –كروان البحري، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المياه الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط. وتقع المنطقة على مسافة 220 كيلومتر تقريبا شمال شرق مدينة الإسكندرية ومسافة 170 كيلومتر تقريبا شمال غرب مدينة بورسعيد. وتمتلك شركة بي بي حصة بنسبة 50٪ بمنطقة كروان البحري، وستقوم شركة إيني (والتى تمتلك حصة بنسبة 50%) بتشغيل المنطقة.

وصرح هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال أفريقيا “ان شركة بي بي تفتخر بشراكتها الناجحة مع مصر على مدار 50 سنة حتى الآن. ونتطلع إلى مواصلة القيام بدور رئيسي في تنمية قطاع الطاقة المصري، وتعظيم الفائدة من مواردنا الحالية. وسنقوم بتوظيف خبراتنا وأحدث الأساليب التكنولوجية للمصلحة المشتركة في هذه المناطق الجديدة. ويتطلب استكشاف المناطق الجديدة استثمارات كبيرة لإستكشاف إمكانيات هذه المناطق، وسنفعل ذلك كجزء من التزامنا بالوفاء باحتياجات مصر من الطاقة”.