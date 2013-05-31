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ارتفاع ضحايا الأوتوبيس السياحي بسانت كاترين لـ 6 وفيات و 22 مصاب

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ارتفاع ضحايا الأوتوبيس السياحي بسانت كاترين لـ 6 وفيات و 22 مصاب ارتفاع ضحايا الأوتوبيس السياحي بسانت كاترين لـ 6 وفيات و 22 مصاب

ارتفع عدد ضحايا انقلاب اتوبيس السياح المكسيكيين بطريق” نويبع- سانت كاترين” الى 6 وفيات و22 مصاب بينهم 10سياح اصاباتهم خطيرة.

وقال خالد ابو هاشم مدير مرفق اسعاف جنوب سيناء، ان عدد الوفيات 6 حتى الان وعدد المصابين 22 سائح تم نقلهم لمستشفيات سانت كاترين ودهب ونويبع من بينهم 10 حالات حالتهم خطيرة وتم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي.

ومن جانبه اكد اللواء عادل كساب مدير عمليات جنوب سيناء انه تم الدفع 25 سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإضافة لبلدوزرات لفتح الطريق وتم وضع ال6 جثث  بثلاجة مستشفى دهب العام ونقل 4 مصابين لمستشفى سانت كاترين و6 لمستشفى دهب و12 مصاب لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقى العلاج.

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