ضبط 8 أشخاص مطلوبين في قضايا جنائيه بالمنيا

نجح رجال البحث الجنائي بالمنيا في إلقاء القبض علي 8 أشخاص مطلوبين في قضايا جنائية متنوعة ، و تلقي اللواء أحمد سليمان مدير امن المنيا اخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديريه بضبط كلا من أحمد “م.م” مطلوب ضبطه وأحضاره في القضيه رقم 10107 لسنة 2013 جنح قسم المنيا ” شروع في قتل” , حسين “م.ع” , خلف “م.ع ” مطلوب ضبطهما في القضيه رقم 3018 لسنة 2011 جنح مركز أبو قرقاص “شروع في قتل” , رضا “س.ز” , مصطفي “ع.ع” , محمد “س.ع” مطلوب أحضارهم في القضيه رقم 6277 لسنة 2013 جنايات أبوقرقاص “تحريض علي القتل” , مصطفي “ج.ف” , سالم “ص.ا” مطلوب ضبطهما في القضيه رقم 2966 لسنة 2013 إداري أبوقرقاص ” إطلاق أعيره ناريه “