برشلونة يكرم لاعبي الأربعينيات وأصحاب الألقاب الخمسة

برشلونة، (إفي): كرم نادي برشلونة الإسباني اليوم اللاعبين السابقين ممن على قيد الحياة الذين ارتدوا قميص النادي في أربعينيات القرن الماضي، وكذلك الذين شكلوا جانبا من فريق "الكؤوس الخمس" في أوائل الخمسينيات، في حفل نظمته مؤسسة لاعبو البرسا الكتالونية.

حضر الحفل كل من فيران أرجيلا وانريكي مارتين وفيسنس مارتينيز، من عقد الأربعينيات، وأيضا ميكل فيرير وجوسيب دورو وجاومي بيرو وخواكيم تيخيدو وجوستاو بيوسكا، الذي توفي السبت الماضي، من عناصر الفريق الاسطوري في اوائل الخمسينيات، الذين تسلموا جوائز من النادي لتواجدهم في واحدة من العصور "الأكثر أهمية" في تاريخ البلاوجرانا.

وتوج فريق الكؤوس الخمس بألقاب الدوري المحلي والكأس والكأس اللاتيني وكأس ايفا دوارتي وكأس مارتيني روسي.

ترأس الحفل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ونائبه جوسيب يويس نونيز ومسئول مؤسسة لاعبو البرسا، رامون ألفونسيدا.

وخلال الحفل وجه مسئولو النادي الشكر لهؤلاء اللاعبين السابقين على مساهمتهم في تقدم النادي رياضيا عقب الحرب الأهلية، حيث صرح بارتوميو "الاربعينيات كانت أعواما صعبة للغاية. كل من شاركوا في برشلونة الكؤوس الخمس مهدوا الطريق كي يصبح النادي أكثر قوة".

ونعى النادي خلال الحفل الراحل جوستاو بيوسكا، الذي رحل السبت الماضي عن عمر ناهز 86 عاما.

وسلم المؤسسة أيضا جوائز عبارة عن ميداليات وأوشحة لأعضاءها بحسب الأقدمية.