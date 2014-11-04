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مهاجم رايو فايكانو: الهزيمة أمام إيبار مؤلمة ولكن سنفكر في لقاء الريال

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مهاجم رايو فايكانو: الهزيمة أمام إيبار مؤلمة ولكن سنفكر في لقاء الريال مهاجم رايو فايكانو: الهزيمة أمام إيبار مؤلمة ولكن سنفكر في لقاء الريال

مدريد،(إفي): أكد البرازيلي ليو بابتيستاو مهاجم رايو فايكانو الإسباني، أن الهزيمة التي مني بها فريقه أمام إيبار في الجولة الماضية من الليجا كانت "مؤلمة"، ولكن ينبغي أن يركز الفريق الآن على مواجهة ريال مدريد في الجولة المقبلة يوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وفي تصريحات نشرها موقع رايو فايكانو اليوم قال بابتيستاو: "يجب التفكير في لقاء ريال مدريد. نحن نعرف أنه سيكون لقاء صعبا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق شيء هناك".

ويخوض رايو فايكانو مباراة الملكي بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في الليجا أمام مالاجا (0-4) ثم أمس الاثنين أمام إيبار (2-3).

وقال بابتيستاو إن لقاء إيبار، الذي أقيم على ملعب رايو فايكانو "تريزا ريفيرو"، بدأ جيدا لفريقه حيث سنحت له الكثير من الفرص ولكن بعدها تم احتساب ضربة جزاء للضيوف ومن ثم انقلبت الأمور تماما فيما بعد.

وقال المهاجم البرازيلي، صاحب هدفي فريقه أمام إيبار ليرفع رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي من الليجا إلى ستة، "من الجيد أنني أحرزت هدفين إضافيين، ولكنني كنت أفضل ألا أسجل ويفوز فريقي. أنا سعيد لأنني أواصل تسجيل الأهداف ومساعدة رايو فايكانو بطريقة ما".

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