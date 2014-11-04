وفد الجامعة العربية يتوجه إلى نيودلهي غدا للمشاركة فى المنتدى العربي الهندي

يتوجه غدا الأربعاء إلى العاصمة الهندية نيودلهي وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد للشئون السياسية السفير فاضل جواد وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للمنتدى العربي – الهندي المقرر عقدها على مستوى كبار المسئولين من الجانبين الهندي والعربي يوم الجمعة المقبل.

ويترأس الجانب العربي في الاجتماع سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبه، باعتبار بلاده الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، فيما يترأس الجانب الهندي السفير أنيل وداوا سكرتير الشرق في وزارة الخارجية الهندية.

وقال مستشار الأمين العام للجامعة العربية الدكتور خالد الهباس مدير إدارة آسيا واستراليا بالجامعة العربية عضو الوفد – في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الجانبين العربي والهندي سيبحثان في هذه الدورة سبل تعزيز التعاون الجماعي العربي – الهندي، وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والطاقة، وحماية البيئة، والزراعة والأمن الغذائي، وتنمية الموارد البشرية، والثقافة والتعليم والإعلام، وكذلك الإعداد للدورة الأولى للمنتدى على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقده في الربع الأخير من عام 2015 في إحدى الدول العربية.

وأضاف الهباس أن الاجتماع سيبحث أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات في المنطقة العربية، والوضع في دول الجوار الهندي، وإصلاح مجلس الأمن، ومكافحة الإرهاب، ونزع السلاح النووي.

أ ش أ