نقل وإحالة مدرسة بالقليوبية للتحقيق قامت بضرب التلاميذ لعدم تلوينهم كراسات الرسم

تجمهر العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة جمال الدين الأفغاني بالقيوبية، إحتجاجاً علي قيام معلمة بضرب الأطفال على أجسادهم وأرجلهم، بعصا بسبب عدم تلوينهم الرسومات بكراسة الرسم.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، اخطارا من المقدم عمرو الجزار رئيس مباحث قسم ثان بنها بتجمهر مجموعة من أولياء الأمور أمام مدرسة جمال الدين الأفغاني.

انتقل العميد سامى غنيم رئيس مباحث القليوبية، والسيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، وتبين من المعاينه تجمع مجموعه كبيره من أولياء الأمور بالمدرسة بسبب قيام مدرسة التربيه الفنية “أليس ف ش” -59 سنه- بضرب مجموعه من طلاب بالصف السادس الإبتدائي بالعصا على أيدهم وأرجلهم بسسب عدم القيام بتلوين كراسات الرسم.

تمت السيطرة علي الموقف وتهدئة أولياء الأمور، وقام مدير عام الإداره بنقل المدرسة لديون الإدارة لحين الإنتهاء من التحقيق.