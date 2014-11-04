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فرقة مسرحية مصرية تشارك في مهرجان العرائس الدولي بتايلند

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قال إسماعيل خيرت، سفير في تايلاند، إن مصر أوفدت فرقة «أوتيليانو»، التابعة لمسرح الهناجر، إلى جانب مهندسة مصرية متخصصة في تصميم الديكورات والعرائس، للمشاركة في مهرجان العرائس الدولي، الذي تستضيفه دورته السنوية الحالية العاصمة التايلاندية «بانكوك»، في الفترة من 1 حتى 11 نوفمبر الجاري.

وأوضح «خيرت» أن المشاركة المصرية في المهرجان كانت محل تقدير من جانب وزير الثقافة التايلاندي والقيادات والقامات الثقافية التايلاندية، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 80 دولة، بالإضافة إلى 115 فرقة مسرحية، منها 50 فرقة تايلاندية.

وأضاف أنه تم تخصيص القاعة الكبرى بالمسرح الكبير لعرض الفرقة المصرية، كما تم تنظيم ورشة عمل لشرح وإبراز فنون الديكور المسرحي المصري وتصميم العرائس.

وأكد «خيرت» أهمية التواصل الثقافي فيما بين الشعوب، باعتباره أداة هامة للتواصل بين الحضارات المختلفة، فضلاً عن كونه من أهم أدوات القوي الناعمة المصرية التي يتعين استخدامها وتوظيفها.

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