أسيوط تنتهي من إجراءات منظومة الخبز الجديدة‎

قال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط أن مديرية التموين قامت بالاجتماع مع الأطراف المعنية ذات الصلة بتطبيق منظومة الخبز وتعريفهم بماهية المنظومة الجديدة وإصدار التوجيه الوزاري لتطبيق المنظومة بالمحافظة متضمنا تحديد مواصفات وأوزان وسعر رغيف الخبز ونوعه بالإضافة إلي التنبيه علي أصحاب المخابز والبدالين التموينيين بفتح حسابات بنكية.

وتقوم المديرية بتجميع الحسابات وإرسالها لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، قبل تطبيق المنظومة بعشرة أيام وقيام المديرية بإعداد بيان بالمخابز، العامة بكل إدارة تموينية ( بلدي مدعم والطباقي ) موضحا به عنوان كل مخبز وتوزيعه مشيرا إلي انه سيتم تسليم أصحاب المخابز 2 ماكينة لكل مخبز وتدريبهم علي استخدامها وطريقة صرف الخبز للمواطنين وقيام المديرية أيضا، بتحديد فئات الكارت الذهبي المؤقت وفقا للحصص الأصلية للمخابز بالتنسيق مع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حيث ستقوم شركة البطاقات الذكية بطباعة الكروت الذهبية المؤقتة وتسليمها للمديرية ثم تسلم لأصحاب المخابز.

وأضاف أن المديرية ستقوم بإعداد بيان يتضمن توزيع مفتشي التموين بالإدارات التموينية للمرور بشكل دوري علي المخابز والقيام بالإعلان عن إجراءات استخراج بطاقات الخبز الدائمة للمواطنين غير الحائزي علي بطاقات تموينية وتجمع الطلبات وترسل إلي الشركة المنفذة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة شهادات ميلاد الأطفال وحوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات وتسلم البطاقات الدائمة للمواطنين طبقا لكشوف السابق ارسالها للشركة المنفذة مضيفا انه سيتم تحديد كمية بطاقات اللخبز المؤقتة كإجراء استثنائي وفقا لاحتياجاتها ويتم الحصول عليها من خلال قيام المواطن بتقديم صورة البطاقة ونموذج استيفاء البيانات للمديرية والادارات والمكاتب التموينية التابعة لهم وسيتم تشكيل لجنة لتلقي وفحص كافة شكاوي المواطنين الخاصة بالخبز والسلع التموينية وإحالتها إلي مفتش المنطقة لحلها والمسائلة القانونية لكل من يهمل أو يتقاعس في تنفيذ المنظومة الجديدة.

وواصل صالح أن المنظومة الجديدة تقوم علي عدة نقاط من أهمها تحرير سعر الدقيق ومن حق صاحب المخبز البلدي شراء أي كمية من الدقيق وفقا لحاجته ودون التقيد بحصة محددة يوميا وبالنسبة للمخابز الطباقي يتم إدخالها بالمنظومة بنفس القواعد وبنفس الحصة اليومية الحالية من الدقيق مشيرا إلي نصيب الفرد 5 أرغفة بحد أقصي 40 رغيف يوميا وإذا تم توفير أي كمية من الخبز المقرر شهريا للأسرة يتم صرف سلع مقابلها خلال الأسبوع الأول منالشهر التالي بالإضافة إلي أن الأسرة يمكن أخذ حصتها من الخبز لمدة ثلاث أيام مقدما ولا يجوز صرف الخبز خلال مدة الثلاث أيام الأخيرة مضيفا أن وزن الرغيف100 جرام بمعدل إنتاجية 1160 رغيف للجوال زنة 100 كيلو وسعر الرغيف للجمهور لن يتأثر وتتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فرق تكلفة إنتاج الخبز ويتم تحويل فرق تكلفة رغيف الخبز لحساب صاحب المخبزبالبنك يوميا.