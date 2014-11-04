القبض على تاجر أسلحة وبحوزته بندقية وطلقات نارية بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز طوخ، من القبض على عاطل لقيامه بالإتجار في الأسلحه النارية والمخدرات، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وكميه من الطلقات و150 جرام هيروين.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة، من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز طوخ وبالفحص تبين قيام محمد عبد الفتاح محمد رمضان -30 سنة- عاطل، و السابق إتهامه فى قضيتان “مخدرات – سرقة حيوانات ” بحيازة أسلحة نارية وذخائر حية بدون ترخيص والإتجار فى المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 23469 و 3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول.

بمواجه المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38035/409 جنايات مركز طوخ لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.