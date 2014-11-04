حرس الحدود يحبط تهريب 4500 كيلو بانجو إلى السويس عبر مراكب صيد

أحبطت قوات حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميدانى إدخال كمية كبيرة من مخدر البانجو إلى السويس تمهيداً لتوزيعها على مروجى المواد المخدرة بمدن القناة والقاهرة الكبرى.

كان مكتب مخابرات حرس حدود الجيش الثالث الميدانى قد تلقى معلومات تفيد باعتزام مهربين نقل كمية كبيرة من مخدر البانجو من شبة جزيرة سيناء الى السويس من خلال مراكب صيد.

تم تكثيف اجراءت التامين واعمال تمشيط الشاطئ، واشتبهت القوات فى خمس سيارات دفع رباعى كانت متوقفة قرب الساحل الشرقى للخليج على مسافة 11 كيلو شمال منطقة راس سدر ، كما شوهدت 4 مراكب صيد متراكية قرب الشاطئ، ينقل إليها المهربين أجولة البانجو تهميداً لإبحارها إلى الساحل الغربى لخليج السويس وتوزيعها على المهربين.

داهمت قوات حرس الحدود المهربين فى السيارات على الشاطئ، وفى نفس التوقيت صنعت القوات البحرية طوقا باللنشات على مراكب الصيد، مما تسبب فى حالة من الذعر للمهربين وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائى تجاه القوات البحرية وقوات حرس الحدود

لقى أحد المهربين مصرعه اثر تبادل إطلاق النار بين المهربين وعناصر الجيش من حرس الحدود والقوات البحرية،بينما فر المهربون الباقيين بالسيارات.

بتفتيش المراكب عثرت القوات بداخل أحدها على 72 جوال من مخدر البانجو زنه كل منها 60 كيلو بإجمالى وزن 4500 كيلو من مخدر البانجو، بينما لم يعثر على اى مواد مخدر بالمراكب الثلاث الأخرى، وتم التحفظ على المراكب.