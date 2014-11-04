“نصر الله” يتوعد بإغلاق مطارات وموانئ إسرائيل في حال وقوع حرب مع لبنان

توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إسرائيل بـ”إغلاق مطاراتها وموانئها في حال اندلاع حرب مع لبنان لأنهم لن يجدوا مكانا على امتداد فلسطين المحتلة لا تصل إليه صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان”.

وقلل نصر الله كلمة له اليوم الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت من التهديدات الإسرائيلية والحديث الإسرائيلي المتواصل عن حرب لبنانية ثالثة,وقال “نحن لا يخيفنا التهويل نحن لا تخيفنا الحرب أصلا.. فكيف يخيفنا التهويل بالحرب؟، هذا لا يمكن أن يقدم أو يؤخر شيئا على الإطلاق”.

وأضاف أن “الذي يمنعهم من العدوان على لبنان، و استغلال فرصة الأحداث في سوريا وانشغال جزء عزيز من مقاتلي حزب الله في سوريا،هو معرفتهم أن المقاومة في لبنان عينها لم تغفل لحظة واحدة عن الحدود مع شمال فلسطين المحتلة”.

وجدد نصر الله التأكيد على اقتناع حزبه بصوابه قراره بالتدخل في سوريا، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من عشيرة البو نمر السنية العراقية على يد داعش في العراق إلى خمسمائة شهيد خلال أسبوع أو أسبوعين وفيهم نساء وأطفال.

وأوضح أن التكفيريين كان هدفهم السيطرة على سوريا وطرد وضرب وإبادة أتباع الأديان الأخرى وأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى وحتى من لا يوافقهم الرأي من أهل السنة، مشيرا إلى أنه في السنة الرابعة لم يستطع التكفيريون أن يسيطروا على سوريا، وبقى جزء كبير من أهلها في أرضهم، في قراهم، في مدنهم، في بلداتهم دون أن يخضعوا لهذه السيطرة.. معتبرا أن هذا انتصار كبير وإنجاز كبير.

وأضاف نصر الله “بعض الناس في لبنان يحاول أن يحكي أحلامه، كل يوم واثنين وثلاثة نقرأ سينسحب حزب الله من سوريا.. سيخرج حزب الله من سوريا.. حزب الله مستنزف في سوريا.. مؤكدا أن الوضع في القلمون (منطقة سورية محاذية للبنان) ممتاز جدا، في كل الأماكن التي نتواجد فيها في سوريا إلى جانب إخواننا السوريين الوضع ممتاز جدا”، على حد قوله.

وتابع أنه “في القلمون يقاتل كل المسلحين في القلمون ليستعيدوا قرية واحدة من الجيش السوري ومن حلفائه وأصدقائه وعجزوا.. هؤلاء التكفيريون لا مستقبل لهم، لا حياة لمشروعهم.. أصلاً، هذا مشروع لا يملك إمكانية الحياة ولا إمكانية البقاء، حتى عمره قصير”.

أ ش أ