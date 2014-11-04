إضراب عمال شركة ملابس بالعبور لتحميلهم جزاءات تعسفية

أضرب العشرات من العاملين بشركة تي آند سي ” t&c ” للملابس بالعبور عن العمل ، اليوم الثلاثاء ، وذلك لتعنت إدارة الشركة المصرية ضد الإدارة التركية المشاركة بالمصنع ومحاولة التخلص منها ، بحسب أقوال العمال.

وقال أحد العاملين بالشركة أن إضراب العاملين يأتي تضامناً مع الإدارة التركية حيث أنها الحريصة علي العمال وتمنع توقيع اي جزاءات علي العاملين، وتسلك معهم أسلوب العقاب على الخطأ بتحلمه بدلا من الجزاءات المادية التي تضر بدخل العاملين، مؤكداً علي أن العمال عندهم مخاوف في حال تسريح الإدارة التركية أن تقوم الإدارة المصرية بالتخلص من العمالة وتشميع المصنع ، وأكد العاملون أنهم سيقومون بتصعيد الموقف إذا استمرت الشركة في تعنتها ضدهم.

يذكر أن الشركة كانت قد شهدت في منتصف الشهر الماضي إضراباً للعاملين للمطالبة بالحوافز كاملة ، وذلك بعد تعنت الشركة ضد العاملين ومنحهم نصف الحوافز فقط.