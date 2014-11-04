أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إضراب عمال شركة ملابس بالعبور لتحميلهم جزاءات تعسفية

Google+ Print
إضراب عمال شركة ملابس بالعبور لتحميلهم جزاءات تعسفية إضراب عمال شركة ملابس بالعبور لتحميلهم جزاءات تعسفية

أرشيفية

أضرب العشرات من العاملين بشركة تي آند سي ” t&c ” للملابس بالعبور عن العمل ، اليوم الثلاثاء ، وذلك لتعنت إدارة الشركة المصرية ضد الإدارة التركية المشاركة بالمصنع ومحاولة التخلص منها ، بحسب أقوال العمال.

وقال أحد العاملين بالشركة أن إضراب العاملين يأتي تضامناً مع الإدارة التركية حيث أنها الحريصة علي العمال وتمنع توقيع اي جزاءات علي العاملين، وتسلك معهم أسلوب العقاب على الخطأ بتحلمه بدلا من الجزاءات المادية التي تضر بدخل العاملين، مؤكداً علي أن العمال عندهم مخاوف في حال تسريح الإدارة التركية أن تقوم الإدارة المصرية بالتخلص من العمالة وتشميع المصنع ، وأكد العاملون أنهم سيقومون بتصعيد الموقف إذا استمرت الشركة في تعنتها ضدهم.

يذكر أن الشركة كانت قد شهدت في منتصف الشهر الماضي إضراباً للعاملين للمطالبة بالحوافز كاملة ، وذلك بعد تعنت الشركة ضد العاملين ومنحهم نصف الحوافز فقط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا