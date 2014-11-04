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بالفيديو.. مجموعة من شباب القبائل بسيناء تعلن الحرب على التكفيريين

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بالفيديو.. مجموعة من شباب القبائل بسيناء تعلن الحرب على التكفيريين بالفيديو.. مجموعة من شباب القبائل بسيناء تعلن الحرب على التكفيريين

جماعة أبناء سيناء

نشر ملثمون مجهولون يطلقون على انفسهم جماعة “أبناء سيناء”  مقطع لهم وهم يحملون الاسلحة ويعلنون عن محاربتهم للجماعات الجهادية بسيناء بسبب  ترويعهم للأمنين ويذبحون الشباب.

ودعت الجماعة أبناء سيناء للإنضمام للتنظيم من أجل لمواجهة  العدوان الإرهابي لجماعة أنصار بيت المقدس.

وظهر ، 10 من الملثمين المسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وقرأ أحدهم بيان تأسيس الحركة، قائلاً : “نحن من أولاد سيناء… اللي دستوا على شرفها، وشرف كل بدوي، من الإحيوات والسواركة والترابين، أولاد الحرام أصحاب اللحى اللى بيتستروا في الدين… واللي صاروا جلادين وحكام، وهؤلاء القرآن ودينا برئ منهم، اللي بيدبحوا في أولادنا وأخواتنا باسم الدين”.

وقال في البيان: ” قررنا بدو سيناء أهل الكرم أن نتوحد ونوقف القتل والظلم، ونحافظ على بلادنا وأولادنا من الكفار اللي بيتستروا في الدين.. اليوم راح نرد الصاع بصاعين.. رايحين نضربهم في عقار دارهم ونظف سيناء، وعارفين منهم الكفار اللي بيتستروا في الدين .. يا بدو اتوحدوا على الحق ساعدونا وساعدوا أنفسكم، ورجعوا كرامتكم ،وتعالوا نوقف القتل والذبح باسم الدين.. والسلام عليكم ورحمة الله”.

 

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