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مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة الأزهر بأسيوط والطلاب يشعلون النيران في مخلفات زراعية

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مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة الأزهر بأسيوط والطلاب يشعلون النيران في مخلفات زراعية مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة الأزهر بأسيوط والطلاب يشعلون النيران في مخلفات زراعية

جامعة أسيوط

شارك العشرات من طلاب الإخوان بجامعة الأزهر بأسيوط ، في مسيرة خرجت اليوم ، بالجامعة إحتجاجا على القبض على عدد من زملائهم شاركوا فى أعمال شغب سابقة بالجامعة ولرفضهم إجراءات التفتيش على البوابات الرئيسية للجامعة.

ررد الطلاب المشاركين فى المسيرة هتافات مناهضة للجيش والشرطة ، ورفعوا شارات رابعة العدوية وصور للرئيس المعزول بينما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول البوابات الرئيسية للجامعة.

أشعل الطلاب النيران فى بعض المخلفات الزراعية بالجامعة لمنع دخول الأمن الا ان قوات الأمن تمكنت من فض المسيرة وتفريق الطلاب.

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