ضبط سائح أوكراني لسرقته حقائب نزلاء الفندق المقيم به بسفاجا‎

ألقت مباحث السياحة بسفاجا القبض على سائح أوكرانى الجنسية قام بسرقة النزلاء من السائحين الأجانب على شاطئ إحدى القرى السياحية بسفاجا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أكدت تحريات العقيد علاء صابر رئيس مباحث سياحة سفاجا، ان سائح يدعي “سيرجى خ” أوكرانى الجنسية 50 عامًا، يقوم بسرقة حقائب نزلاء الفندق المقيم به أثناء تواجدهم على الشاطئ، وعثر داخل غرفته على عدد كبير من الهواتف المحمولة، وأجهزة إلكترونية خاصة بنزلاء الفندق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه عددًا من وقائع سرقة السائحين وأرشد عن المسروقات، وتم إحالة السائح إلى المستشار وليد هارون مدير نيابة سفاجا الذى باشر التحقيقات.