الشناوي يساعد الشرطة في القبض على منتحل شخصيته

ألقت قوات الشرطة القبض على شخص ينتحل شخصية أحمد الشناوي نجم الزمالك، من أجل النصب على معجبي الحارس الدولي.

ويتألق الشناوي مع الزمالك هذا الموسم بعد الانتقال إليه قادما من صفوف المصري البورسعيدي.

وانتحل الشخص شخصية الشناوي من خلال إنشاء حساب باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث مع معجبي حارس الزمالك الذين طلبوا منه مقابلته.

وانتهز هذا الشخص الفرصة من أجل النصب على أكثر من معجب للشناوي، وسرقة هواتفهم المحمولة.

وبعد حدوث أكثر من واقعة ومعرفة الشناوي بالأمر، قام بنفسه بعمل كمين لمنتحل شخصيته حيث أرسل له أحد أصدقائه على أنه معجب يريد مقابلته، لينجح الحارس الدولي في الإمساك به في أحد المولات التجارية، وأبلغ الشرطة.

وقام الشناوي بتحرير محضر يحمل رقم 575848 جنح في قسم أول مدينة نصر، يتهم فيه الشخص بانتحال شخصيته للنصب على معجبيه.

ويتواجد الشناوي الآن في مقر نيابة الحي السابع بمدينة نصر، من أجل إتمام التحقيقات.