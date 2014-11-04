أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشناوي يساعد الشرطة في القبض على منتحل شخصيته

Google+ Print
الشناوي يساعد الشرطة في القبض على منتحل شخصيته الشناوي يساعد الشرطة في القبض على منتحل شخصيته

ألقت قوات الشرطة القبض على شخص ينتحل شخصية أحمد الشناوي نجم الزمالك، من أجل النصب على معجبي الحارس الدولي.

ويتألق الشناوي مع الزمالك هذا الموسم بعد الانتقال إليه قادما من صفوف المصري البورسعيدي.

وانتحل الشخص شخصية الشناوي من خلال إنشاء حساب باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث مع معجبي حارس الزمالك الذين طلبوا منه مقابلته.

وانتهز هذا الشخص الفرصة من أجل النصب على أكثر من معجب للشناوي، وسرقة هواتفهم المحمولة.

وبعد حدوث أكثر من واقعة ومعرفة الشناوي بالأمر، قام بنفسه بعمل كمين لمنتحل شخصيته حيث أرسل له أحد أصدقائه على أنه معجب يريد مقابلته، لينجح الحارس الدولي في الإمساك به في أحد المولات التجارية، وأبلغ الشرطة.

وقام الشناوي بتحرير محضر يحمل رقم 575848 جنح في قسم أول مدينة نصر، يتهم فيه الشخص بانتحال شخصيته للنصب على معجبيه.

ويتواجد الشناوي الآن في مقر نيابة الحي السابع بمدينة نصر، من أجل إتمام التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع