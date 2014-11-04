بالصور .. محافظ بني سويف يتفقد باكيات سوق “تحيا مصر” والتوزيع بنظام القرعة

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة لإعادة الانضباط للشارع واستعادة هيبة الدولة وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، لافتاً إلى وجود استراتيجية ورؤية لاستيعاب الباعة الجائلين وتوفير فرص عمل كريمة، وعدم الإضرار بمصالحهم، وفي نفس الوقت تحقيق السيولة المرروية في هذه المناطق الحيوية والقضاء على العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ لتفقد للباكيات التي تجهزها الوحدة المحلية لمدينة بني سويف أسفل كوبري محي الدين والتي تتضمن 46 باكية ، حيث أوصى المحافظ بإجراء بعض التعديلات البسيطة على التصميم وإزالة السور الخارجي المحيط بالباكيات لتسهيل الحركة والتجول فيما بينها ، خاصة وانها ستوفر فرص عمل لائقة في مكان حيوي في مدينة بني سويف مع الحرص على الظهور بشكل حضاري وجمالي.

وأكد خالد عويس رئيس مدينة بني سويف إلى أن الباكيات الـ 46 والتي ستحمل اسم “تحيا مصر للشباب” سيتم توزيعها على المتقدين البالغ عددهم 56 من أبناء مدينة بني سويف وذلك بنظام القرعة ضمانا للشفافية والنزاهة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص لاستيفاء العدد المطلوب ، لافتاً إلى أن موعد القرعة سيتم تحديده عقب الإنتهاء من إجراء بعض التعديلات والملاحظات التي أبداها السيد المحافظ خلال زيارته اليوم ، وذلك في غضون 15 يوما على أقصى تقدير.

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