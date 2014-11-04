​بالصور .. احتفالية استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض جامعة جنوب الوادي

نظمت كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي ، اليوم ، احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد، وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة نادية عبد الله عميدة الكلية ، وبدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح طالبات جامعة سوهاج اللاتي فقدن في حادث أليم.

وأعرب الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بهذا التجمع لطلاب الكلية للاحتفال بزملائهم الجدد والترحيب بهم ، وقال ان الجامعة لا تدخر جهداً في تفعيل الأنشطة بكافة كليات الجامعة، وقدم الشكر لطلاب التمريض على تواجدهم المستمر فى كافة الفاعليات التي تقيمها الجامعة بأنشطة متنوعة ومختلفة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها على جهدهم الملموس والرائع وبحضور الاحتفالية الرائعة التي قام بها طلاب الكلية للترحيب بزملائهم الجدد، وأثنى على المجهود الذي يقوم به الطلاب من خلال مساعدتهم للمستشفيات الجامعية والمستشفي الطلابي والعديد من الأنشطة التي قاموا بها العام الماضي سواء في أنشطة الكلية أو الأنشطة القمية واستقبالهم للجامعات العربية وطالب الجميع أن يجتهدوا من اجل الرقى بمهنة الطب وسد العجز الصارخ بمستشفيات الجمهورية .وتنوعت فقرات الحفل بالاغانى الوطنية والمسابقات.