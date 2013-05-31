القرضاوي يدعو إلى "الجهاد" في سوريا بالمال والأنفس

القرضاوي: أتباع حسن نصر الله يقتلون السوريين كل يوم

كتب : الأناضول منذ 10 دقائق

، مطالبا بالاحتذاء بتركيا وقطر في نصرة السوريين.

وقال القرضاوي في خطبة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة: "أدعو المسلمين في كل مكان أن ينصروا إخوانهم بسوريا، لا يمكن أن ندع إخوتنا يقتلون ونحن نتفرج".

وأضاف مستنكرا صمت المسلمين في مواجهة عشرات الآلاف من المقاتلين الشيعة في سوريا: " ليس معقولا أن ندع إخواننا في سوريا، لهذه الآلاف المؤلفة التي زحفت عليهم من إيران والعراق ولبنان، ومن بلاد الشيعة من كل مكان ليقاتلوا أهل السنة ومن معهم من النصارى والأكراد".

وتابع: "كل من عنده قدرة، المُدرب على القتال، الذي يعرف كيف يقاوم هؤلاء القتلة، وكيف يضرب بالسيف والمدفع، من عنده قدرة على مقاومة هؤلاء ويجد السبيل ميسرا إليهم، يجب أن يذهب لسوريا".

وحث القرضاوي كافة الدول على نصرة السوريين، قائلا: "على الدول أن تنصر إخواننا".

وتساءل مستنكرا: "لماذا لا نجد إلا قطر وتركيا وقليل من البلاد تنصر السوريين، وأكثر البلاد لا تفعل شيئا؟، لماذا لا ترسلون من يعاون إخواننا بأي طريقة من الطرق؟".

ودعا الدول الإسلامية خصوصا ألا تنتظر الغرب، قائلا: "لا تنتظروا الغربيين، الغربيون قالوا: نحن سننصر سوريا، ولكن طريقتهم ممكن أن تستمر سنتين أو ثلاثة والأمر يحتاج إسراعا اكبر"، مضيفا: "إن لم ينتصر السوريون بإخوانهم فبمن ينتصرون، أعطوهم الأسلحة والرجال".

ويشارك حزب الله في القتال الدائر بسوريا بجانب قوات النظام السوري ضد الجيش السوري الحر، خاصة في مدينة القصير بحمص وسط سوريا، وقد شيّع الحزب العديد من قتلاه الذي قضوا خلال المعارك.

فيما تتهم المعارضة السورية إيران بدعم نظام بشار الأسد.

وجدد القرضاوي هجومه على روسيا وحزب الله وإيران وكل من يقف مع نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري.

وقال في هذا الصدد :"يجب أن يعلم المسلمون جميعا أن الروس هم أعداء المسلمين، الروس قاتلوا المسلمين من أول يوم بأسلحتهم في سوريا، أسلحة من الروس، وأسلحة من إيران، ورجال من إيران ورجال من لبنان".

وجدد القرضاوي هجومه على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، واصفا إياه بـ"حزب الطاغوت وحزب الشيطان".

وقال: "آلاف مؤلفة من أتباع الذي يسمى نصرالله، وما هو إلا نصر الشيطان يقتلون السوريين ويقولون إننا نقتل أعداء المقاومة".

وأضاف: "هؤلاء يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، جاءوا ليقتلوا أهل القصير وما حول القصير، يقتلون أهل سوريا".