النهارده عيد الحب.. حب إيه؟

تحذير:

لاتقرأني.. إقرأ ما بداخلك، فهذه السطور ليست مقالا، لكنها وجع قديم، وأسئلة حائرة تفتش عن «الحب الضائع» في مجتمع الضيااااااااع العظييييييييم

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حب إيه؟... يترنح الفتى المسطول، الشهير بالليمبي وهو يهزأ بالحب ووجدان جيل كامل من خلال أغنية أم كلثوم الشهيرة، قبلها بثلاثة عقود تقريبا استخدم مونولوجيست في أواخر السبعينات نفس الأغنية للسخرية من ارتفاع الأسعار قائلا: حب إيه اللي انت جاي ..تقول عليه.. وكيلو اللحمة بقى باتنين جنيه؟

حب إيه؟.. سؤال برئ تحول إلى مايشبه مثل شعبي شائع الاستخدام ويكتسب معناه حسب كل موقف ومرحلة، وعندما طرحه عبدالوهاب محمد لتغنيه أم كلثوم في نهاية الخمسينات، كان يقصد إعلاء قيمة الحب (انت عارف قبلا معنى الحب إيه لما تتكلم عليه؟... (ليه بتتجنى كده ع الحب ليه؟)، لكن التقدير تحول مع الألفية الثالثة (عام 2002) إلى استخفاف طرحه الليمبي في إطار انتهاك عدمي يبدو أقرب إلى الانتقام والتشفي من رومانسية عفا عليها الزمن، وذلك بعد سنوات من محاولة ربط الأحلام الرومانسية بالحاجات الاستهلاكية التي انفجرت بعد سنوات قليلة من الانفتاح غير المدروس في السبعينات

حب إيه؟.. احنا ما بينا وبين الحب «دنيا»، و«عولمة»، و«حاجات» جعلت البطون فوق القلوب، أمن الحق إذن أن الحب يقاس بالحاجة؟... أفكنت محبة لك لأني محتاجة إليك؟.. هكذا تساءلت بطلة طه حسين في «الحب الضائع»، وهي تربط الحب بالحاجة، وهكذا تحول المصري من «مواطن عاطفي» مشبع بالشعارات، والأحلام القومية والأغاني الوطنية وخطب الانتماء إلى «مواطن بيولوجي» مشبع بـ«حاجة تانية» وهواجس تدور حول مأكل وملبس وتناسل ورغبات استهلاكية، خطط لها جنرالات التسويق الكوني بعد قصف مكثف بصواريخ الإعلان التجاري وثقافة الـ«ماك»

حب إيه؟.. وأنا أشتاق إلى عرقسوس أو خروب مثلج في سطل من الألومنيوم، فلا أجد إلا مشتقات الكولا، تعودت رغما عني على البرجر والهوت دوج بعد أن تراجعت مأكولاتنا ومشروباتنا، وذكرياتنا، ومشروعاتنا وأفكارنا الوطنية، من ميدان الفعل إلى دائرة الفولكور، لقد اصبحنا كائنات متحفية، أشعر أن الآخر المتقدم يتعامل معنا لأسباب انثربولوجية فقط من أجل الحفاظ على النوع من الإنقراض

حب إيه؟.. وتاريخنا تحول إلى كومة من الحجارة.. الهرم حجر، والمعبدحجر، والمسجد حجر، والكنيسة حجر، والبشر حجر!، أخذتنا التغريبة للخدمة في بلاد لم تكن قد ظهرت للوجود منذ عقود، وهذه البلاد التي غنينا لها «بلاد العرب اوطاني» تجلدنا وتستعبدنا وتستبعدنا، حتى اصبح التجاسر على دور مصر «هواية عربية» أو «سادية عربية» تتلذ بغهانة المصريين.. ومابيت تقاعس الداخل واجتراء ونكران الخارج صرنا خارج المرحلة.. تليفزيوننا الرسمي مهجور لصالح محطات واق الواق، ومدارسنا خارج الزمن، وجامعاتنا، وشوارعنا، وبيوتنا، و.....

حب إيه؟.. والهموم المطروحة في إعلامنا، وقضايانا المركزية لاتزيد عن احتياجات الحشرات (نأكل ونشرب ونسكن ونتناسل)

أظنني لازلت اذكر ان الحب يحتاج إلى بيئة ينمو فيها، فكيف يحب جائع؟، وكيف يحب خائف؟، وكيف يحب كائن بلا مأوى أو عمل أو جدوى أو مستقبل؟ أظنني لازلت اذكر آلاف الصفحات التي امتلأت بالحديث عن اهمية البناء الفوقي للإنسان، أهمية الفن والشعر والإحساس بالجمال، إلى جانب الاحتياجات المعيشية حتى لايتحول الإنسان إلى مسخ استهلاكي بلا روح، لابد من سماء لهذه الأرض التي تفرغنا للتحديق فيها حتى تعودنا أن نمضي بقية حياتنا مطأطأي الرؤوس!

حب إيه؟.. من يملك أن يحمل جبل همومه ويخرج إلى كورنيش النيل في ساعة عصاري ليقول لحبيبة مثقلة بجبلها «أحبك»؟، من يملك أن يغني من قلبه «مصر هي أمي» ولا يدخر طائعا عبارات الهجاء لوطن أقل ما نقول له عتابا: «أه يا بلد عاوزة ولد»؟ من يملك أن يختلي بنفسه أو بحبيب مقرب ليدير مؤشر الراديو على صوت أم كلثوم عند الخامسة في الإذاعة التي تورات تحت ضجيج الروك والبوب؟، من يملك أن يصطحب طفله يو إجازة ليتأمل معه زخارف جامع محمد على في القلعة ويحدثه عن تاريخ كانت لنا فيه أيام مبشرة؟

من يملك رفاهية أن يمضي يومه بلا خوف من شرطي، أو اتهام ظالم يسقط على رأسه فجأة، أو مشاجرة عنيفة مع جار كان سندا ووعونا يوما ما؟

من يملك أن يمضي شهرا بلا رعب من دين أو مرض عصي لايقدر عليه؟

من يقدر أن ينسى أن مصر التي حلمت يوما بتماثيل رخام وأوبرا في كل قرية وتغنت بتحالف قوى الشعب العامل وتذويب الفوارق بين الطبقات، صارت تعاني من «تناحر قوى الشعب العاطل»، وصارت طبقاتها «طوابيرا من المرضى»، فهذه طبقة مرضى الفشل الكلوي، وهذه طبقة «فيروس سي»، وهذه طبقة الأنيميا أو أمراض يمنعنا قليل من حياء تبقى ان نذكر اسمها احتراما لإحساس قد لايزال بعضه حيا!

حب إيه؟.. يتجاسر متفائل بالإرادة ويهاجم مثل هذه الآراء السوداوية مشيدا بانجازات حكومية وشعبية عن التأمين الصحي وإنشاءات الكباري والمدن الجديدة والمولات الفخمة،والقرى والمنتجعات السياحية، ومكتبة سوزان مبارك، ومشاريع تطوير وتجميل كرانيش النيل والبحر، والقنوات الفضائية والأرضية، وقدرتنا خلال سنوات على المنافسة في مسابقات ملكة جمال الكون، وفوزنا بكأس القارة في عدة لعبات رياضية، وحكمة قادتنا التي تفيض على حكام المنطقة والعالم عبر نصائح لضبط النفس

ولا املك من الجحود ما يدفعني لنكران كل ذلك وغيره الكثير، وربما املك من الحلم ما يغريني بتوسل التفاؤل لأتحدث عن مصر التي احب، مصر التي في خاطري وخاطركم، مصر التي لاتموت برغم كل هذه المآسي، مصر التي تبحث عن

«نشيد الأمل» وتغني مع أم كلثوم «يا مجد ياما اشتهيتك» و«الأمل لولاه عليا.. كنت في حبك ضحية»، «واسمع نشيد الأمل واغنّي لحن الأماني»، لكنني أخشى برغم كل هذا الظمأ أن يتحول ماء الأمل إلى مجرد سراب، لأنني للمصادفة التعيسة لا استطيع ان أتجاهل رد الممثل العبقري بيلي بوب ثورنتون خلال فيلم قام فيه بدور رجل لديه تخلف عقلي بسيط لكنه بارع في إصلاح الماكينات، وعندما يسأله رئيس الورشة في حيرة: لقد قمنا بتركيب هذه الماكينة حسب الكتالوج من أجود انواع قطع الغيار، وكل قطعة في مكانها، لكنها لاتعمل، فيمد الرجل يده ليفتح غطاء الخزان ويقول له: لأنها بلا وقود، كما لا استطيع ان أتجاهل لوثة مايكل انجلو وهو يضرب التمثال الرخامي الذي صنعه لنبي الله موسى ويقول له من فرط دقة التمثال ومططابقته للصورة البشرية: انطق ياموسى.

لكن «الكليم» لاينطق، لأن التمثال بلا روح، وأظن.. أظن ان الحب هو الروح، وهو وقود الماكينة التي اسمها مصر..

فمتى نعثر على هذا «الحب الضائع»؟

جمال الجمل

tamahi@hotmail.com