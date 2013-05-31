بالفيديو| سيدة تنتظر مرسي أمام المسجد لينقذ ابنتها المختطفة منذ 35 يوما

السيدة باكية: الحكومة بقت تخاف من البلطجية.. يارب انت عليك خلاص الحق

كتب : سارة محمد منذ 6 دقائق

انتظرت سيدة أمام مسجد الفاروق بالتجمع الخامس، اليوم، خروج الرئيس محمد مرسي عقب تأيدته صلاة الجمعة، لتطلب منه إنقاذ ابنتها المختطفة منذ أكثر من 35 يوما، على حد قولها.

ورفعت السيدة، القادمة من القناطر خصوصا لمقابلة الرئيس لإنقاذها، لافتة مكتوب عليها اسم ابنتها ورقم الهاتف وصورة لها، ورددت باكية مستنجدة بالرئيس "علا محمود بنتي اتخطفت، عملت محضر في شبين بقالي 35 يوم ومافيش حاجة، وجابوا البلطجية واعترفت أنهم هما اللى خطفوا بنتى ومافيش حاجة، الحكومة بقت تخاف من الناس ومن الشعب، دي عيله خطفوها من قدام البوسطة لما كانت بتقبض لأبوها، انا جاية للرئيس مرسي عشان ينقذها".

وظلت السيدة تدعو الله باكية "يارب أنت عليك خلاص الحق".