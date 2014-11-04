تعاون بين البحث العلمى والاتصالات لإنشاء مجمع تميز للابتكار وريادة الأعمال

توقع وزارة البحث العلمى مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مجمع تميز للابتكار وريادة الأعمال والصناعات الالكترونية فى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بالتعاون مع جامعة القاهرة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، وذلك مع بدء فعاليات معرض ومؤتمر “كايرو أي سي تي” 2014 اليوم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

يوقع المذكرة عن وزارة البحث العلمى الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، وعن وزارة الاتصالات المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعن جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة ، واللواء المهندس طه سيد بدر عن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال وزير البحث العلمى فى تصريح له، إن تلك المذكرة تأتى تأكيدا على التوجه الحكومى نحو ربط الصناعة فى البحث العلمى فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر ، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف توفير المناخ الإبداعى والأدوات العلمية والبحثية والتسويقية والاستثمارية لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية خاصة فى مجال الالكترونيات والأنظمة الدقيقة والنانو تكنولوجى وتطبيقاتها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.

وأضاف أن المذكرة تنص على أن تقوم وزارة البحث العلمى ممثلة فى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتوفير الأدوات والمعدات والمعامل التكنولوجية المتخصصة والتمويل اللازم لطرح وتنفيذ مشروعات بحثية بواسطة مركز التميز بالتعاون مع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية الأخرى ، وأن تقوم جامعة القاهرة بنقل كافة أنشطة المركز المصرى للنانو تكنولوجى إلى المجمع وتوفير الكوادر البشرية والخبرات الفنية اللازمة لعمل البحث والتطوير والبرامج الدراسية والتدريبية والدرجات العلمية المتخصصة.

ومن جانبه ، أشار الدكتور عمرو عدلى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى أنه بموجب تلك المذكرة سيقوم الصندوق بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمركز المصرى للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة بتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة مركز التميز ، كما سيقوم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ببناء الغرف والمختبرات وشراء وتوريد الأجهزة والمعدات والبرامج الخاصة بالمركز.

أ ش أ