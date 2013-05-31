"يونايتد موشن بيكتشرز" تصدر الجزء الثالث من فيلم The Hangover

كتب : نورهان طلعت منذ 22 دقيقة

أصدرت شركة يونايتد موشن بيكتشرز اليوم الجزء الثالث من فيلم The Hangover، والذي يعتبر ختاما لسلسلة الأفلام الكوميدية الأكثر نجاحا.

ويتابع الجزء الثالث من The Hangover مجموعة الأصدقاء سيئي الحظ وهم يخوضون مغامرة جديدة، والفيلم الجديد يعتبر الجزء الأخير في السلسلة ويتبع الجزء الثاني الذي حقق إيرادات وصلت إلى 581 مليون دولار في مبيعات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، متجاوزاً بذلك إيرادات الجزء الأول والتي وصلت إلى 476 مليون دولار.

فيلم The Hangover الجزء الثالث يجمع مرة أخرى النجوم برادلي كوبر، إد هيلمز، زاك جاليفياناكيس وجاستن بارثا في أدوار فيل، ستو، آلان ودوج ويعود إلى فريق العمل كل من كين جيونج، هيثر جراهام، جيفري تامبر، جون جودمان، كما يشارك فيليبس أيضا في كتابة سيناريو الجزء الثالث بعد أن شارك في قصة الجزء الثاني، وهذه المرة يشاركه في السيناريو كرازيج مازن.



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فيلم "The Hangover"