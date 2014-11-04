«سلفاكير» يزور الخرطوم وسط أنباء عن غارة سودانية على الجنوب

يصل إلى الخرطوم، الثلاثاء،الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدًا يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط بجانب عدد من المسؤولين الآخرين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن مطرف صديق سفير السودان لدى دولة الجنوب القول إن الزيارة تأتي بغرض مناقشة القضايا العالقة بين البلدين في الإطار الثنائي، وفي إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أن من بين القضايا القضية الأمنية المتعلقة بإنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح وتحديد الخط الصفري بين البلدين بجانب التباحث حول ادعاءات الطرفين بدعم وإيواء أطراف أخرى، مبينا أن هناك آليات مشتركة لمعالجة مثل هذه الاتهامات.

وأضاف السفير أن من الموضوعات الأخرى مسألة تصدير نفط الجنوب عبرالمنشآت السودانية وموضوع التحرك المشترك لإعفاء ديون البلدين ودفع المجتمع الدولي لنصيبه في الترتيبات المالية الانتقالية ومساعدة الجنوب في برامج التنمية ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، كذلك الترتيبات الانتقالية في منطقة أبيي بإنشاء الأجسام الإدارية والإشرافية فيها بجانب تكوين الآليات التنفيذية بما فيها شرطة أبيي، بحسب الاتفاق الموقع بين البلدين.

في غضون ذلك أفادت تقارير إخبارية بأن حكومة جنوب السودان أعلنت مقتل 35 مدنيا وإصابة 17 آخرين بجروح في قصف جوي نفذه الجيش السوداني في ولاية غرب بحر الغزال.

ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» أن الغارة الجوية تمت الأحد في محلية راجا المكتظة بالسكان وتسببت في إتلاف العديد من الممتلكات وأثارت حالة من الذعر بين المواطنين.