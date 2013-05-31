بالصور| كيم كاردشيان تتحدى زيادة وزنها بفستان ضيق و"شبشب بلاستيك"

كتب : غادة علي منذ 12 دقيقة

مازالت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، مصممة على ارتداء الملابس الضيقة جدا بالرغم من زيادة وزنها على خلفية اقتراب موعد ولادة طفلها الأول المتوقعة في يوليو المقبل.

ومنذ بداية إعلان حملها شهر ديسمبر الماضي، ظلت كيم محل انتقاد بسبب ملابسها الضيقة التي لا تناسب حملها، هذا بخلاف إصرارها على ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي حتى وقت قريب جدا.

عدسات الكاميرات التقطت صورا للنجمة صاحبة الـ23 عاما، أمس، أثناء تسوقها في متجر للأطعمة برفقة شقيقتها كورتني، بمدينة لوس أنجلوس.

وظهرت كيم، وهي ترتدي فستان ضيق جدا وقصير، ومفتوح من الصدر، وكشف عن ساقيها بعد زيادة وزنها، ومن فوق الفستان الرمادي جاكيت أسود قصير، كما ارتدت "شبشب" بسيط مصنوع من البلاستك الأسود.