مباحث أسوان تكثف جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب مكبلة بالحبال والسلاسل

تكثف مباحث أسوان مجهوداتها لحل لغز العثور على جثة شاب مكبلة بالحبال والسلاسل بنهر النيل بإدفو وكشف ملابسات الحادث.

كان اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة إدفو بعثور أحد الصيادين علي جثة شخص طافية علي ضفاف نهر النيل.

تبين بالفحص أنها جثة مجهولة لذكر في العقد الرابع من العمر قمحي اللون طوله حوالي (175) سم يرتدي جلباب بني اللون وفانلة داخلية ولا يرتدي باقي ملابسة الداخلية مقيداً من يديه وقدميه بالحبال وسلسلة حديدية ومعصوم العينين بشال حريمي أسود اللون ومصاباً بجرح قطعي بالرأس من الخلف من الناحية اليسرى.

تم نقل الجثة لمشرحة إدفو العمومية، وتحرر المحضر رقم ( 8375) اداري مركز إدفو.