انتشال جثة طالب من مياه الرياح التوفيقي ببنها

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، في انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقاً فى مياه الرياح التوفيقى ببنها، اثر إصابته بجرح قطعى بالراس نتيجة قيام بعض زملاءه بمطاردته بالقذف بالحجارة فقام بإلقاء نفسه فى مياه الرياح التوفيقى، الا أنهم قاموا بضربه بالحجارة حتى أصيب وغرق في المياه.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن اخطارا بالواقعة من مستشفى بنها العام بمصرع شخص علي اثر سقوطه بمياه الرياح التوفيقى من أعلى كوبري الحرس الوطنى وبالانتقال والفحص تبين أن الجثه للمدعو “أحمد حمدى احمد ابراهيم” -18 سنة- طالب، وبمناظرة الجثه تبين إصابتها بجرح قطعى أعلى الرأس من الناحيه اليمنى طوله حوالى 5 سم نافذ إلى الجمجمة وكسر بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ وسحجه بمشط القدم اليمنى وكدمه بالجانب الأيسر.

بسؤال عم المتوفى “ابراهيم أحمد ابراهيم عبد ربه” -66 سنة- مساعد شرطة بالمعاش، قرر أنه حال عودة نجل شقيه من المدرسه حدثت مشاده كلاميه بين بعض أصدقائه كلا من “السيد ا ا” -15 سنه- طالب، وشقيقه “طارق” -22 سنة- طالب، و”محمد ط”-16 سنه- ، و”أشرف ع” هارب ولدى تدخل المجنى عليه لفضها قاموا بالتعدى عليه بالضرب مما دفعه للهرب منهم والقفز بمياه الرياح التوفيقى وأثناء سباحته بالمياه قاموا المشكو فى حقهم بقذفه بالحجاره مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وإتهم المشكو فى حقه بقتل نجل شقيقه.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الاول والثانى والثالث وبمواجهتهم أنكروا ما نسب اليهم وأضافوا بحدوث مشاجره بين المتوفى وأشخاص أخرين وقام المجنى عليه بالقفز بمياه الرياح التوفيقى ما أدى لوفاته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4551 جنح قسم أول بنها لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.