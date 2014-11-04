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بالصور .. ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة كابلات التليفون بأسيوط

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بالصور .. ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة كابلات التليفون بأسيوط بالصور .. ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة كابلات التليفون بأسيوط

السيارة المضبوطة

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة البداري، القبض على عاطل كون تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة كابلات التليفون.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارآ يفيد يفيد ضبط “م . ع . م ” -21 سنة- عاطل ومقيم قاو غرب طما بسوهاج اثناء إستقلاله السيارة رقم “51441″ نقل أسيوط محملة بكمية من كابلات التليفونات النحاسية تزن حوالى 1 طن وكذلك أدوات الحفر والتقطيع قادمة عبر النيل من ناحية طما سوهاج على معدية الهمامية دائرة المركز.

بمواجه المتهم اعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب سرقات كابلات التليفونات النحاسية بالإشتراك مع ثلاثة آخرين ، وأن الأسلاك المضبوطة قاموا بسرقتها بناحية طما بسوهاج، كماعثر بحوزته علي 4 طلقات آلية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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