سفير فلسطين بالقاهرة: اتصالات مشتركة من أجل إدخال العالقين على معبر رفح

قال السفير الفلسطينى بالقاهرة جمال الشوبكي أن هناك إتصالات فلسطينية مصرية على أعلي المستويات من أجل إدخال الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري منذ عشرة أيام بعد إغلاق المعبر،عقب سلسلة من العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء.

وأكد السفير جمال الشوبكي فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه أجري إتصالأ بوزير الخارجية سامح شكري بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس أبو مازن من أجل فتح المعبر لإدخال العائلات والاسر الفلسطينية العالقة ، مؤكدا أن الجانب المصري وعد بفتح المعبر بعد الانتهاء من العمليات العسكرية فى سيناء.

وأوضح السفير أن هذه المشكلة بدأت تتفاقم خاصة وأن العائلات المتواجدة فى مصر أصبحوا غيرى قادرين على تدبير مصاريف الإقامة ، وهناك عدد من جرحى العدوان كانوا يعالجون فى المانيا ، وهناك مواطنون فلسطينيون عالقون فى مطارات دولية وغير مسموح لهم بدخول مصر بسبب إغلاق المعبر.

> وأشار السفير إلى أن الجانب الفلسطينى يبحث مع الجانب المصري عن آلية لفتح المعبر يوما واحدا فى الاسبوع خلال هذه الظروف الحرجة نحاول فيه أن نجمع كل العالقين فى مصر والمطارات الدولية ونسيرهم فى قافلة واحدة إلى معبر رفح لإدخالهم القطاع ، مؤكدا أن الجانب الفلسطينى يتفهم الاجراءات التى تتخذها مصر من أجل أمنها القومي ، وقد أعلنت منذ البداية تأييدها لكل هذه الاجراءات والتدابير ، معربا عن أمله أن يحدث قريبا إنفراجة لهذه القضية التى تؤرق وترهق السلطة ، خاصة وأن مورد السفارة ضعيفة لا تستطيع تدبير مصاريف الإقامات لهذه العوائل التى نفدت أموالها إذا أستمر الوضع عدة أيام آخري.

يذكر أن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ، وذلك في أعقاب الحملة الأمنية التي تشنها في سيناء بعد العملية الارهابية التي أدت لمقتل 31 جندياً وضابطاً مصرياً.