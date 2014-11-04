ضبط 30 كجم ترامادول داخل “بط و وز” بمطار القاهرة

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى من ضبط 30 كيلو جرام من الترامادول مخبأ داخل “وز وبط” مجمد بالإضافة الي عدد من الأكياس البلاستيك على أنها لحوم مجمدة مع راكبين قبل سفرهما الي الكويت مرسلة لأقاربهما هناك وتم إلغاء سفرهما واتخاذ الاجراءات القانونية معهما في أكبر محاولة تهريب أقراص مخدرة بالمطار .

ذكرت مصادر أمنية أنه أثناء أنهاء أجراءات ركاب الطائرة المصرية المتجهة الى الكويت اشتبة العريف هانى أمين من تأمين الركاب فى حقائب الراكبة ”د، ف” والراكب “م، ن” ، بعد أن لاحظا وجود كميات كبيرة من الأكياس المجمدة ، ادعا الراكبان أن بداخلهما لحوم وطيور مجمدة وبط ووز محشى هدايا للأقارب في الكويت .

حاول عريف الشرطة افهمهما أن شركة الطيران لن تقبل سفر هذه الكمية مما أثار شك الرائد سامى صبرة والنقيب عمرو ابراهيم ، بعد أن لاحظا وجود نقاط وسط اللحوم ، وبفتح أحد الاكياس تبين أن بداخلة اقراص ترامادول ، على الفور أمر العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة تأمين الركاب بفتح كافة الحقائب وتفريغ محتويات البط والاوز ، ليتبين أن بداخلها 30 كجم ترامادول .

وأمر مدير أمن مطار القاهرة الجوى بالقبض على الراكبين وإحالتهما للنيابة لمحاولة تهريب أقراص مخدرة مدرجة فى الجدول.